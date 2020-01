Les ventes de logements au Canada ont grimpé de 22,7 % en décembre

Les ventes de logements canadiens ont augmenté de 22,7 % en décembre par rapport au même mois un an plus tôt, et les prix ont augmenté dans le cadre d’une tendance qui devrait se poursuivre cette année, a indiqué mercredi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).