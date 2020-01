François Legault et son homologue Dwight Ball n’ont pas précisé de solution hydroélectrique particulière, mais le premier ministre québécois a évoqué la possibilité d’approvisionner le Canada atlantique de toute son électricité à partir de l’énergie hydraulique du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

(Saint-Jean) Les premiers ministres du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ont indiqué lundi qu’ils étudiaient comment leurs ressources hydroélectriques pouvaient aider la région de l’Atlantique à délaisser le charbon.

La Presse canadienne

Lors de sa première visite dans la province en tant que premier ministre, François Legault s’est joint à la rencontre des premiers ministres des quatre provinces de l’Atlantique, lundi à Terre-Neuve. La rencontre était justement consacrée à la demande d’électricité dans la région.

François Legault et son homologue Dwight Ball n’ont pas précisé de solution hydroélectrique particulière, mais le premier ministre québécois a évoqué la possibilité d’approvisionner le Canada atlantique de toute son électricité à partir de l’énergie hydraulique du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. M. Legault a cité les ressources hydroélectriques du Québec mais aussi celles de Terre-Neuve : la future capacité de production du barrage de Muskrat Falls, actuellement en construction, et le « très intéressant » projet de barrage à Gull Island, tous deux au Labrador.

M. Ball a indiqué que le transport d’électricité dans toute la région devait d’abord être abordé avant de choisir une solution spécifique. Il a aussi souligné que d’autres sources d’énergie propre existent actuellement, comme l’énergie éolienne de la Nouvelle-Écosse.

Les ressources hydroélectriques constituent une pomme de discorde entre les deux provinces depuis l’accord de Churchill Falls, conclu en 1969, qui offre beaucoup plus d’avantages financiers au Québec qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Les deux premiers ministres ont indiqué lundi que les pourparlers en cours n’impliqueront pas de renégocier cet accord de Churchill Falls, qui expirera en 2041. M. Legault a toutefois promis que tout nouvel accord sur l’hydroélectricité serait « gagnant-gagnant » pour les deux provinces.