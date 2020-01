(Washington) Les États-Unis ont détaillé vendredi les nouvelles sanctions annoncées contre l’Iran, qui visent huit hauts responsables du régime ayant « fait avancer les objectifs de déstabilisation » de la République islamique ainsi que les plus grands fabricants d’acier, d’aluminium, de cuivre et de fer du pays.

Agence France-Presse

L’administration Trump a désigné 17 producteurs de métaux et sociétés minières iraniens, un réseau de trois entités basées en Chine et aux Seychelles et un navire impliqué dans l’achat, la vente et le transfert de produits métalliques iraniens, ainsi que dans la fourniture aux producteurs de métaux iraniens de composants de production cruciaux, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d’une conférence de presse.

« Nous avons confiance à 100 % […] dans le fait que les sanctions économiques fonctionnent », a également dit M. Mnuchin, affirmant que sans les sanctions américaines, l’Iran aurait récolté « littéralement des dizaines de milliards de dollars ».

« Ils utiliseraient cela pour des activités terroristes dans toute la région », a-t-il déclaré. « Il ne fait aucun doute qu’en coupant les finances au régime, nous avons un impact ».

L’opération « Martyr Soleimani » a été lancée dans la nuit du 8 au 9 janvier par l’Iran en représailles à l’élimination par Washington du général Qassem Soleimani à Bagdad.

Selon le Pentagone, 11 missiles tirés par l’Iran ont touché la base aérienne d'Aïn al-Assad (ouest) et un celle d’Erbil (nord), où sont stationnés certains des 5200 soldats américains déployés en Irak. Téhéran avait de son côté parlé de 22 missiles.

Le président américain avait alors annoncé l’imposition immédiate de nouvelles sanctions économiques contre la République islamique sans donner de détails.

Selon le Trésor américain, ces sanctions se poursuivront jusqu’à ce que le régime iranien « arrête le financement du terrorisme mondial » et s’engage à ne jamais avoir d’armes nucléaires.