(Toronto) Les meilleurs économistes bancaires du Canada s’attendent à ce que le pays connaisse quelques points forts en 2020.

Tara Deschamps

La Presse canadienne

Ceux-ci prenaient la parole mercredi, dans le cadre d’un déjeuner à Toronto, organisé par l’Economic Club of Canada, et affirmaient que le pays enregistrera probablement des gains sur les marchés boursiers, ainsi que ceux du logement et du pétrole, malgré l’incertitude mondiale qui prévaut au Moyen-Orient et en Chine.

Prévision No 1 : La Bourse canadienne fera mieux que la Bourse américaine

Le directeur général et économiste en chef de Marchés des capitaux CIBC, Avery Shenfeld, s’attend à ce que le marché boursier canadien devance légèrement celui des États-Unis. Habituellement, le marché canadien est à la remorque de celui au sud de la frontière.

Prévision No 2 : pas de récession ici

Le premier directeur général et économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, rejette pour sa part les rumeurs de récession imminente.

Il trouve des raisons d’être optimisme dans la hausse des ventes et des prix des logements, dans les politiques fiscales fédérales soutenant la croissance et dans l’appréciation du niveau de certitude entourant les projets de pipelines du Canada.

À surveiller : les salaires, les élections américaines, la Chine et l'Iran

La vice-présidente et économiste en chef adjointe de la Banque Royale, Dawn Desjardins, est réconfortée par la croissance des salaires au pays ces derniers mois, et a souligné que l’expansion économique du pays se poursuivait depuis 11 ans.

Sur la scène internationale, l’année qui s’amorce verra notamment des élections présidentielles américaines en novembre, ainsi que la poursuite du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et des tensions sur la sécurité nationale entre les États-Unis et l’Iran.