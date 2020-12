(Washington) La Banque centrale américaine (Fed) achève ce mercredi sa dernière réunion de politique monétaire sous la présidence Trump, en plein cœur de ce qui semble être la dernière ligne droite d’interminables négociations au Congrès sur de nouvelles aides économiques.

Julie CHABANAS

Agence France-Presse

La Réserve fédérale clôt aussi sa dernière réunion de l’année 2020, qui aura vu la première économie du monde, alors en pleine santé après dix années de croissance, mise à genoux par la pandémie de COVID-19.

Un communiqué sera publié vers 14 h, juste avant une conférence de presse de Jerome Powell, président de la puissante institution.

La Fed va actualiser ses prévisions économiques pour les trois prochaines années. Deux jours après les premières vaccinations contre la COVID-19 qui offrent une perspective de sortie de crise, elles devraient être meilleures que celles publiées en septembre.

Jerome Powell pourrait néanmoins « tempérer l’optimisme suscité par le vaccin […] avec la réalité des difficultés que nous aurons à endurer d’ici là », relève Diane Swonk, économiste pour Grant Thornton.

Car il faudra des mois pour atteindre l’immunité collective, et d’ici là, l’hiver s’annonce rude. La COVID-19 a déjà tué 300 000 personnes aux États-Unis.

Plus de 12 millions d’Américains sans emploi ou sans revenus sont par ailleurs menacés de perdre leurs aides au lendemain de Noël lorsqu’expireront les mesures comprises dans le premier plan de relance de 2200 milliards de dollars adopté au printemps.

Les nouvelles restrictions d’activité mettent en outre en grandes difficultés des milliers de petites entreprises.

« Très proches d’un accord »

Tous les regards sont désormais tournés vers le Congrès, le Parlement américain, où démocrates et républicains pourraient enfin réussir à s’entendre sur un plan de relance très attendu par les PME et les ménages.

Une proposition d’un montant total de 908 milliards de dollars a été présentée lundi par un petit groupe d’élu, faisant renaître l’optimisme après des mois de vaines discussions. Des négociations marathon sont engagées pour que le texte puisse être adopté d’ici la fin de la semaine.

« Il semble (que les élus du Congrès) soient très très proches » d’un accord, a salué mercredi le président élu Joe Biden, qui avait déjà évoqué l’urgence de parvenir à un compromis.

« Il semble qu’il y aura des aides directes », à travers des chèques envoyés aux ménages comme ce fut le cas au printemps, a-t-il également indiqué.

Les responsables du Sénat semblent également confiants, après de nombreux mois de discussions et des pressions des milieux d’affaires et des syndicats.

« Nous menons une course contre la montre pour parvenir à un compromis final avant la fin de l’année, et nous sommes près d’un accord », avait commenté plus tôt le chef de la minorité démocrate Chuck Schumer.

« Nous avons fait des progrès majeurs », a salué le responsable de la majorité républicaine Mitch McConnell. « Nous sommes convenus de ne pas quitter la ville tant que nous n’aurons pas adopté une loi », a-t-il ajouté.

Cette offre comprend entre autres une prolongation des aides aux chômeurs, des mesures pour empêcher les expulsions locatives, de nouveaux prêts aux petites entreprises, ou encore des fonds pour l’assistance alimentaire.

Coup de pouce

La consommation, après avoir plongé en mars et avril, était restée en hausse grâce au plan de relance du printemps. Mais elle a baissé à mesure que les aides expirent.

Et les traces de la crise provoquée par la COVID-19 sont bien visibles : comparé à novembre 2019, les ventes réalisées par les détaillants en ligne sont en hausse de 29,2 %, tandis que les bars et restaurants ont vu les leurs chuter de 17,2 %.

Comme elle l’a promis à maintes reprises, la Fed pourrait, cette fois, donner un petit coup de pouce, en prolongeant la durée de détention de ses obligations.

L’institution contribuerait ainsi à maintenir bas de nombreux taux d’intérêt pour les ménages et entreprises-crédits auto, prêts immobiliers, etc. -et éviter un assèchement du crédit sur les places financières.

Le comité monétaire « est bien plus enclin aujourd’hui à allonger la maturité des achats (sur le marché obligataire) qu’à en accélérer le rythme. L’extension de maturité a des coûts à court terme négligeables, mais elle soutiendrait la croissance, à la marge », détaille Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics.

La Fed achète actuellement pour 120 milliards de dollars d’actifs par mois, dont 80 milliards de bons du Trésor et 40 milliards de MBS (produits financiers adossés à des prêts immobiliers).

Ian Shepherdson relève également que cette action pourrait « augmenter la pression sur le Congrès », en signalant « que la pandémie reste un danger » pour l’économie.