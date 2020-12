(Washington) L’incertitude et la confusion planaient mercredi sur l’avenir d’un plan de relance de l’économie américaine comprenant des aides pour les plus vulnérables, après une nouvelle proposition de la Maison-Blanche alors que deux autres offres étaient déjà sur la table des discussions.

Julie CHABANAS

Agence France-Presse

Cette nouvelle offre, qui a été peu détaillée mardi soir lors de son annonce, comprend l’envoi de chèques directs aux Américains les plus vulnérables, a assuré le chef des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

Un chèque de 600 dollars par adulte et par enfant leur sera envoyé, a-t-il indiqué dans un entretien à l’agence Bloomberg publié mercredi.

Près de 60 élus démocrates de la Chambre des représentants ont par ailleurs envoyé mercredi un courrier aux responsables démocrates et républicains des deux chambres du Congrès, insistant sur l’impérieuse nécessité d’inclure dans le plan de relance l’envoi de chèques, comme ce fut le cas au printemps.

« Ces paiements en espèces ont été l’une des principales raisons pour lesquelles le taux de pauvreté a chuté au cours des premiers mois de la pandémie, avant de recommencer à augmenter alors que l’aide budgétaire a été épuisée ou est sur le point d’expirer », plaident ces élus.

L’administration Trump a en effet présenté mardi, par la voix du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, une nouvelle proposition pour un plan d’aide à l’économie américaine.

Son montant, 916 milliards de dollars, est un peu plus élevé que les 908 milliards de dollars proposés récemment par un petit groupe de parlementaires démocrates et républicains, et qui servaient de base aux négociations.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait, lui, de nouveau plaidé en faveur d’un plan plus ciblé, d’environ 500 milliards de dollars.

Outre des chèques aux ménages, la proposition faite par M. Mnuchin inclut les deux sujets qui font consensus entre les républicains et les démocrates, a précisé Kevin McCarthy : des prêts aux petites entreprises et des mesures pour étendre la durée pendant laquelle les chômeurs pourront être indemnisés et étendre l’assurance-chômage, notamment aux travailleurs indépendants qui n’y ont habituellement pas droit.

Désaccords persistants

La Maison-Blanche, espérant pouvoir débloquer une situation enlisée depuis des mois et mettre d’accord les parlementaires démocrates et républicains, a également inclus les deux principaux points de désaccord.

Il s’agit de la protection juridique des entreprises, mais aussi universités et écoles, contre d’éventuelles poursuites, notamment en cas de contamination à la COVID-19 d’un employé ou d’un élève. Ce point est défendu par les républicains, alors que les démocrates, eux, réclament une aide aux États et aux collectivités locales.

Mais les responsables démocrates du Congrès, Nancy Pelosi à la Chambre des représentants et Chuck Schumer au Sénat, ont balayé cette proposition qui, selon eux, « commence par réduire l’offre d’indemnisation du chômage actuellement discutée par les membres de la Chambre et du Sénat de 180 milliards de dollars à 40 milliards ».

« C’est inacceptable », ont-ils déploré mardi soir.

Mitch McConnell, consulté par la Maison-Blanche avant l’officialisation de la nouvelle offre, n’a pas encore complètement embrassé cette dernière.

M. McConnell, qui plaide depuis plusieurs semaines en faveur d’un plan de relance plus ciblé de 500 milliards de dollars, continue d’accuser les démocrates de bloquer l’adoption d’un plan vital pour des millions d’Américains.

Le Congrès pourrait avoir à se prononcer dès mercredi sur un plan d’aide devenu plus urgent que jamais, mais il est difficile de savoir pour le moment quelle proposition sera mise au vote.

Les aides accordées aux chômeurs dans le cadre du gigantesque plan de relance de 2200 milliards de dollars adopté au printemps expirent au lendemain de Noël et les expulsions locatives seront de nouveau autorisées, alors que des millions d’Américains sont désormais incapables de payer leur loyer, faute de revenus suffisants.

Après cinq mois sans résultat, les négociations avaient récemment repris. Le président élu Joe Biden avait lui-même insisté sur l’urgence, évoquant un simple « acompte », avant un vaste plan de relance qui pourrait être présenté rapidement après son investiture le 20 janvier.