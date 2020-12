L’économie mondiale après le choc de la COVID-19 : la Chine et les GAFA renforcés

(Paris) L’irruption de la pandémie de COVID-19 il y a un an a provoqué une crise économique sans précédent, et redonné aux États un rôle de premier plan, mais aussi amplifié plusieurs tendances lourdes de la mondialisation, entre montée en puissance de la Chine et affirmation du pouvoir des GAFA.