(Ottawa) Le nombre de fermetures d’entreprises a légèrement diminué en août, avec l’assouplissement des restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, 34 126 entreprises ont fermé leurs portes en août, un chiffre en baisse de 2,7 % par rapport à celui de juillet et inférieur de 14,2 % à celui de février, soit avant la pandémie de COVID-19.

Statistique Canada a souligné que la baisse reflétait peut-être le fait que les entreprises qui étaient le moins en mesure de s’adapter à la pandémie avaient déjà fermé.

L’agence a également noté que pour le deuxième mois de suite, le nombre d’ouvertures d’entreprises a dépassé le nombre de fermetures en atteignant 40 697. Toutefois, le nombre d’entreprises actives en août restait inférieur de 9,0 % au niveau observé en février, a-t-elle précisé.

Selon Statistique Canada, la plupart des provinces et territoires ont continué de faire état d’un moins grand nombre de fermetures d’entreprises en août, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, qui ont tous deux signalé une augmentation des fermetures.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Canada était beaucoup plus faible en août qu’au cours des dernières semaines, qui ont vu une forte reprise et ont incité le retour de mesures plus strictes pour les entreprises, dans le but de maîtriser le nombre de nouvelles infections.