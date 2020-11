L’agence nationale précise que le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations est passé de 208 715 en septembre à 214 875 en octobre.

(Ottawa) La tendance des mises en chantier d’habitations a affiché une hausse en octobre au pays, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La Presse Canadienne

Les économistes sondés par la firme de données financières Refinitiv s’attendaient à un taux de 222 000.

Cette hausse générale survient alors que le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier en zones urbaines a crû de 3,5 % en octobre, à 202 584 unités. Toujours en zone urbaine, le nombre a légèrement diminué de 0,2 % dans le segment des logements collectifs et progressé de 14,3 % dans celui des maisons individuelles, pour s’établir respectivement à 144 796 et à 57 788 en octobre.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations est estimé à 12 291.

La tendance des mises en chantier d’habitations se chiffrait à 222 734 en octobre 2020, comparativement à 214 372 en septembre.