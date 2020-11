Les consommateurs ont continué d’accorder de l’importance à la réalisation de projets à domicile, les ventes d’articles de quincaillerie, d’outils, d’articles de rénovation et de produits pour pelouse et jardin ayant affiché la plus forte augmentation en août, de 16,5 %.

(Ottawa) En août, les ventes au détail ont atteint 55,1 milliards au Canada, en hausse de 0,9 % par rapport au même mois un an plus tôt.

La Presse Canadienne

En ce qui a trait au mois de septembre, selon les estimations de Statistique Canada, les ventes totales non désaisonnalisées du commerce de détail ont augmenté de 6,5 %. Étant donné que ce chiffre est provisoire, l’agence fédérale s’attend à ce qu’il soit révisé.

Statistique Canada a observé que l’augmentation d’août était la troisième consécutive d’une année à l’autre des ventes pour le secteur. Une croissance des ventes a été observée dans 10 des 19 catégories de marchandises.

Les consommateurs ont continué d’accorder de l’importance à la réalisation de projets à domicile, les ventes d’articles de quincaillerie, d’outils, d’articles de rénovation et de produits pour pelouse et jardin ayant affiché la plus forte augmentation en août, de 16,5 %.

Les recettes tirées des ventes de mobilier, d’accessoires d’ameublement, d’articles ménagers, d’appareils électroménagers et d’appareils électroniques, à usage domestique, ont augmenté de 7,2 % en août, en grande partie sous l’effet de la hausse des ventes d’appareils électroménagers, de 28,1 %, mais aussi d’articles ménagers et d’accessoires d’ameublement de maison.

Les ventes d’aliments et les ventes de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées ont continué d’augmenter. Les ventes de fruits et de légumes frais ont progressé de 8,2 % alors que celles des aliments congelés ont bondi de 14,5 %.

Statistique Canada a aussi observé que les ventes de véhicules automobiles ont poursuivi au mois d’août leur progression par rapport au mois précédent, se rapprochant à 0,3 % de leur niveau enregistré un an plus tôt.

Les ventes de véhicules neufs sont quand même demeurées inférieures à leur niveau observé l’année précédente, bien que la catégorie continue de se redresser.