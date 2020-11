PHOTO ELISE AMENDOLA, ASSOCIATED PRESS

Le taux de chômage baisse plus que prévu en octobre, à 6,9 %

(Washington) Le taux de chômage a baissé aux États-Unis plus qu’attendu en octobre, et s’établit à 6,9 %, a annoncé vendredi le département du Travail alors que le pays attend toujours de connaître le nom de son nouveau président, entre Donald Trump et Joe Biden.

Agence France-Presse

Le taux de chômage a ainsi baissé de 1 point de pourcentage par rapport à septembre, et est bien inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur un taux de chômage à 7,7 %.

L’économie américaine a créé 638 000 emplois en octobre, un peu moins qu’en septembre mais un peu plus qu’attendu.

Le nombre de personnes sans emploi est désormais de 11,1 millions, en baisse de 1,5 million par rapport à septembre.

« Ces améliorations sur le marché du travail reflètent la reprise continue de l’activité économique », explique le département du Travail dans un communiqué.

Des emplois ont été créés dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, dans les services aux entreprises, dans le commerce de détail et dans la construction.

En revanche, les emplois publics ont diminué, alors que les États et collectivités locales sont confrontés à une diminution de leurs recettes fiscales du fait de la pandémie de COVID-19, et que leurs dépenses sont en forte hausse dans le même temps.

Le marché fait toutefois face à de nombreux obstacles dans les prochains mois : la recrudescence des cas de contamination laisse en effet craindre de nouvelles fermetures de commerces, et donc de nouveaux licenciements.

L’arrivée de l’hiver risque en outre de limiter encore un peu plus l’activité des restaurants, qui avaient recommencé à servir les clients mais principalement en terrasse.

Les indicateurs économiques récents montrent d’ailleurs un ralentissement de l’activité économique et il n’y a toujours pas de compromis sur un nouveau plan de relance.

La Maison-Blanche et le Congrès n’ont pas réussi à s’entendre avant l’élection présidentielle sur de nouvelles mesures pour aider financièrement les ménages, entreprises, et collectivités locales.

Ces aides sont pourtant jugées cruciales par les économistes pour permettre à l’économie de se redresser durablement, et empêcher de nouveaux licenciements.