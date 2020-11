(Toronto) Les concessionnaires du Canada ont vendu 156 095 véhicules automobiles en octobre, un chiffre en baisse de 2,1 % par rapport au même mois l’an dernier, a indiqué mardi la firme spécialisée DesRosiers Automotive Consultants.

La Presse Canadienne

La baisse des ventes d’automobiles le mois dernier était attribuable aux pénuries de certains véhicules en demande, ainsi qu’au resserrement des mesures contre la COVID-19 dans certaines régions, a expliqué Andrew King, associé directeur de DesRosiers.

Malgré tout, M. King a indiqué que le marché de l’automobile montrait des signes de stabilité après la fermeture des concessionnaires pendant les confinements de la COVID-19, plus tôt cette année, qui ont fait chuter les ventes de près de 75 % en avril par rapport à leurs niveaux un an plus tôt.

En septembre, plusieurs personnes étaient retournées chez les concessionnaires et achetaient un peu plus de voitures et de véhicules utilitaires qu’en septembre 2019.

Malgré la légère baisse, a ajouté M. King, le chiffre des ventes de véhicules automobiles d’octobre était solide et sain, tout bien considéré.

Étant donné que novembre et décembre ont tendance à être des mois de ventes plus lents, les observateurs s’attendent à ce que les ventes de 2020 montrent un recul de 360 000 véhicules par rapport à 2019, soit un recul de 21,6 %.