Les hausses mensuelles observées à Ottawa, dans le Grand Vancouver, sur l’île de Vancouver, à Calgary et à Hamilton-Burlington, en Ontario, ont été essentiellement contrebalancées par des baisses dans la région du Grand Toronto et à Montréal.

(Ottawa) Les ventes d’habitations canadiennes ont atteint le mois dernier un sommet record pour septembre, tandis que les prix ont grimpé en flèche, a indiqué jeudi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

La Presse Canadienne

Les ventes de maisons en septembre ont augmenté de 45,6 % par rapport au même mois l’année dernière, a précisé l’ACI.

Par rapport au mois d’août, les ventes de logements ont augmenté de 0,9 % sur une base désaisonnalisée.

Les hausses mensuelles observées à Ottawa, dans le Grand Vancouver, sur l’île de Vancouver, à Calgary et à Hamilton-Burlington, en Ontario, ont été essentiellement contrebalancées par des baisses dans la région du Grand Toronto et à Montréal.

Le prix moyen réel des propriétés canadiennes a également établi un nouveau record en septembre, atteignant 604 000 $, ce qui représentait une hausse de 17,5 % par rapport au mois de septembre 2019.

En excluant les ventes dans le Grand Vancouver et le Grand Toronto, deux des marchés du logement les plus actifs et les plus chers, le prix moyen national diminue d’environ 125 000 $, a précisé l’ACI.