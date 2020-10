(Washington) Le gouvernement de Donald Trump et l’opposition démocrate ont des positions « très éloignées » sur un nombre de questions du nouveau plan de soutien à l’économie américaine, affaiblie par la pandémie de COVID-19, a indiqué mercredi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Agence France-Presse

« Nous continuons de progresser sur certaines questions, (mais) sur certains sujets nous restons très éloignés », a indiqué le ministre de Donald Trump, lors d’une conférence virtuelle organisée par le Milken Institute.

Ces déclarations ont fait tomber Wall Street en territoire négatif, le Dow Jones perdait 0,7 % vers 12 h 25.

Steven Mnuchin négocie au nom du gouvernement fédéral ce plan avec la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

Il a indiqué avoir discuté mercredi matin avec elle pendant une heure : « nous avons eu une discussion approfondie sur plusieurs sujets ».

« Nous continuons à discuter et essayons de trouver un compromis sur un plan large », et non des aides isolées pour certains secteurs très touchés comme le transport aérien, ce qui avait été évoqué par la Maison-Blanche, mais immédiatement rejeté par Nancy Pelosi, qui demande que cela s’inscrive dans un plan plus vaste.

« À ce stade, l’approche tout ou rien n’a aucun sens », a-t-il ajouté, déplorant que les démocrates refusent de n’adopter que certaines aides isolées.

« Il y a des sujets d’argent, il y a aussi des sujets politiques », a encore commenté Steven Mnuchin, alors que ces aides sont devenues l’enjeu d’une bataille électorale entre démocrates et républicains, à trois semaines d’une élection particulièrement clivante.

Un compromis semblait pourtant proche la semaine dernière, lorsque l’administration Trump avait annoncé mettre 1800 milliards de dollars sur la table, se rapprochant des 2200 milliards minimum demandés par les démocrates.

Ce plan doit suppléer celui de 2200 milliards de dollars qui avait été adopté fin mars et avait été rallongé de 500 milliards de dollars en avril.

Leurs mesures expirent, et de nouvelles aides sont jugées essentielles pour permettre à l’économie américaine de se relever, en permettant à son moteur principal, la consommation, de continuer à fonctionner.

Démocrates et républicains tentent depuis fin juillet de se mettre d’accord, en vain.

Donald Trump avait suscité des réactions consternées il y a une semaine en annonçant la fin des négociations, avant de faire volte-face et d’annoncer des mesures plus ciblées, puis d’appeler à un plan large.