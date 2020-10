(Ottawa) En juillet dernier, les ventes au détail ont atteint une valeur de 57,2 milliards au Canada, 4,8 % de plus que le mois correspondant de 2019.

La Presse Canadienne

Statistique Canada signale que les ventes d’aliments ont affiché la hausse d’une année à l’autre la plus marquée, de 12,1 %. Les hausses les plus prononcées, toutes supérieures à 14 %, ont été relevées pour les fruits et légumes frais, les viandes et volaille fraîches de même que pour les œufs et produits laitiers.

En revanche, Statistique Canada a observé que les ventes de carburants pour les véhicules et les combustibles résidentiels ont reculé de 22,4 % par rapport à juillet 2019.

En juillet dernier, les consommateurs ont dépensé bien plus que d’habitude pour des véhicules récréatifs, des articles de sports et de loisirs, des articles de quincaillerie et de rénovation de même que pour les petits et gros appareils électroménagers.