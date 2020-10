(Washington) Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a jugé vendredi « peu probable » qu’un nouveau plan de soutien à l’économie soit adopté d’ici la présidentielle du 3 novembre, jetant un froid sur l’avenir d’un coup de pouce très attendu par de nombreux Américains.

« Nous avons besoin d’un autre plan d’aide mais l’approche de l’élection » complique la donne, et « les différences de points de vue (avec les démocrates) sur ce qui est nécessaire à ce stade particulier sont très importantes », a-t-il dit lors d’un déplacement dans son fief du Kentucky.

« Espérons que nous puissions bientôt pouvoir aboutir à un compromis. Je ne peux pas exactement vous dire quand cela pourrait arriver », a-t-il ajouté.

Les informations contradictoires se multiplient côté républicain quant aux intentions du parti du président Donald Trump sur ces aides, très attendues par de nombreux foyers et dirigeants de petites entreprises. Elles sont jugées cruciales pour permettre à l’économie de se remettre des dégâts causés par la pandémie de COVID-19.

Donald Trump avait annoncé mardi après-midi l’arrêt des négociations, suscitant de vives réactions jusque dans son camp. Il avait alors tempéré son propos, évoquant des mesures ciblées pour le transport aérien et les petites entreprises, et des chèques directs aux ménages.

Jeudi, le président, qui brigue un second mandat, s’était montré très optimiste sur un accord, alors qu’il est distancé dans les sondages par Joe Biden, le candidat démocrate.

Mais il est peu probable que les démocrates acceptent les conditions des républicains.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ne veut par exemple pas d’un soutien aux compagnies aériennes sans plan de relance plus large.

Les discussions entre l’administration Trump et les démocrates durent depuis plus de deux mois et demi et sont restées pendant de nombreuses semaines dans l’impasse.