Les importations d’or, d’argent et de platine ont reculé en août, après « une forte augmentation en juillet des acquisitions d’actifs d’or par des sociétés canadiennes » le mois précédent, selon Statistique Canada.

(Ottawa) Le déficit commercial du Canada a légèrement reculé en août à 2,4 milliards de dollars, une stabilisation qui fait suite à deux mois de forte progression des importations et des exportations, a annoncé mardi Statistique Canada.

Agence France-Presse

Ce résultat est quasiment conforme aux attentes des analystes, qui tablaient sur un déficit similaire à celui enregistré en juillet, soit 2,5 milliards de dollars.

Cette stabilisation des échanges commerciaux est « un nouveau signe d’une reprise qui ralentit vers la fin de l’été », relève Royce Mendes, analyste à la Banque CIBC.

Après deux mois de hausses consécutives, les importations ont diminué de 1,2 % à 47,4 milliards de dollars en août. Elles se situent plus de 5 % sous le niveau enregistré en février, soit juste avant le début des répercussions économiques de la pandémie de coronavirus, relève l’institut national de la statistique.

Les avions et autres matériels de transports aériens ont le plus contribué à ce recul : le Canada n’a importé aucun aéronef en août, alors que les compagnies aériennes ont cloué au sol la plupart de leurs appareils pour cause de pandémie.

Les importations d’or, d’argent et de platine ont elles aussi reculé en août, après « une forte augmentation en juillet des acquisitions d’actifs d’or par des sociétés canadiennes » le mois précédent, selon Statistique Canada.

Les exportations, de leur côté, ont reculé de 1,0 % à 44,9 milliards de dollars.

Les exportations de voitures et de camions légers (-9,5 %) ont le plus contribué à la baisse, même si elles restent supérieures de 200 millions de dollars aux niveaux enregistrés en février.

L’excédent commercial avec les États-Unis, son principal partenaire commercial, s’est nettement accru, passant de 2,5 milliards en juillet à 3,3 milliards en août.

Les exportations canadiennes vers son voisin ont augmenté pour le quatrième mois d’affilée, notamment celles de bois d’œuvre, au cœur d’un contentieux de longue date entre les deux pays devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le déficit commercial du Canada avec le reste du monde s’est quant à lui creusé en août, passant de 5 à 5,8 milliards de dollars.