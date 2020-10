(Ottawa) Le gouvernement Trudeau pose le premier jalon de l’objectif qu’il s’est fixé de créer un million d’emplois. Il compte en générer 60 000 via un plan de 10 milliards sur trois ans qui sera chapeauté par la Banque d’infrastructure du Canada (BIC).

Mélanie Marquis

La Presse

Le financement ira dans de nouvelles initiatives liées à l’infrastructure par l’intermédiaire du Plan de croissance de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC). Ce plan de trois ans permettra de « connecter plus de familles et de petites entreprises à l'internet haute vitesse, de renforcer l’agriculture canadienne et de bâtir une économie à faibles émissions de carbone », selon un communiqué gouvernemental.

« En investissant dans l’infrastructure, nous renforçons nos communautés et créons de bons emplois pour aujourd’hui et pour demain. Nous continuerons à faire le nécessaire pour aider les Canadiens à traverser cette crise, ainsi que pour relancer notre économie en toute sécurité et redonner du travail aux gens », a soutenu Justin Trudeau dans cette même déclaration.

Il y aura 2,5 milliards vers les énergies propres et l’entreposage d’électricité propre, 2 milliards pour connecter environ 750 000 ménages et petites entreprises aux services à large bande, 2 milliards dans la modernisation à grande échelle d’immeubles afin d’augmenter leur efficacité énergétique, 1,5 milliards pour les projets d’irrigation agricoles et 1,5 milliard pour accélérer l’adoption d’autobus zéro émission.

En conférence de presse à Ottawa, la ministre de l’Infrastructure, Catherine McKenna, a plaidé que la BIC serait appelée à jouer un rôle important dans la relance post-pandémie.

Une banque qui a fait l’objet de critiques

Le gouvernement Trudeau a lancé la Banque de l’infrastructure du Canada en 2017 avec le pouvoir de dépenser 35 milliards sur 10 ans. L’idée était que la banque mobilise des fonds auprès de partenaires du secteur privé, en particulier de grands investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, pour payer ce que le gouvernement a appelé des projets d’infrastructure « transformationnels ».

Cependant, la banque a été critiquée pour les investissements relativement peu nombreux qu’elle a réalisés jusqu’à présent dans seulement neuf projets. Lors des élections fédérales de l’automne dernier, les conservateurs et le NPD ont promis d’abolir la banque s’ils prenaient le pouvoir.

La banque a investi 1,28 milliard dans le réseau de train léger automatisé du REM à Montréal et a promis jusqu’à 2 milliards pour étendre le service de GO Transit entre Toronto et Hamilton et jusqu’à 300 millions pour augmenter la capacité de manutention de conteneurs au port de Montréal.

Les autres investissements sont plus modestes. Par exemple, 55 millions ont été accordés à VIA Rail pour l’élaboration de plans pour un éventuel corridor ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Québec. Cette somme est surtout destinée à des services de consultation ou de conseil.

Michael Sabia, l’ancien dirigeant de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a été nommé président du conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada en avril au milieu d’une secousse des hauts dirigeants de la banque.

À ce moment-là, lui et le gouvernement avaient prédit que la banque jouerait un rôle majeur dans la stimulation de l’économie après la pandémie.

-Avec La Presse Canadienne