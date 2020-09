PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Pierre Thibault, président fondateur de la Nouvelle Association des bars du Québec et propriétaire de la Taverne Saint-Sacrement, sur le Plateau Mont-Royal, estime que punir directement les clients qui ne respectent pas les règles sanitaires et non les propriétaires de lieux publics fermés montre que le gouvernement soutient les entreprises.