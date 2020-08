PHOTO ARCHIVES BLOOMBERG NEWS

Les cours du pétrole sont montés à leur plus haut niveau depuis début mars mardi alors que la tempête Laura perturbait l’activité des plateformes et menaçait des raffineries. Si Laura maintient sa trajectoire, elle affecterait les raffineries de Lake Charles (notre photo) et de Beaumont Port Arthur qui représentent au total 13 % des capacités de raffinage du pays, soit 2,5 millions de barils par jour.