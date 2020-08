Au Québec, les ventes au détail ont augmenté de 23,5 % entre mai et juin, la région de Montréal ayant affiché la hausse la plus marquée, de 35,8 %.

(Ottawa) Les ventes au détail ont augmenté de 23,7 % de mai à juin derniers au Canada pour atteindre 53 milliards, après trois mois de ventes inférieures aux niveaux observés avant la pandémie du nouveau coronavirus.

La Presse canadienne

Statistique Canada précise que les ventes enregistrées en juin ont été supérieures de 1,3 % à celles affichées en février, sous l’effet du nombre croissant de régions qui ont mis en œuvre des plans de relance de leur économie après la crise de la COVID-19.

Les ventes ont progressé dans tous les sous-secteurs en juin, la plus forte croissance ayant été observée chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ainsi que dans les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires.

De plus, l’agence fédérale rapporte vendredi que le volume des ventes au détail a crû de 22,9 % en juin.

Les ventes ont progressé dans toutes les provinces en juin, huit d’entre elles ayant rebondi à des niveaux d’avant la pandémie en février.

En Ontario, les ventes ont crû de 33,8 %, l’augmentation la plus élevée jamais enregistrée dans cette province. Au Québec, elles ont bondi entre mai et juin de 23,5 %, la région de Montréal ayant affiché la hausse la plus marquée, de 35,8 %.

L’augmentation a été mesurée à 23,4 % en Nouvelle-Écosse, à 16 % à l’Île-du-Prince-Édouard et à 14,5 % au Nouveau-Brunswick.