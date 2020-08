(Washington) Le secteur privé aux États-Unis a créé 167 000 emplois en juillet, un rythme très ralenti par les fermetures de commerces et restaurants dans une large partie du pays, où les cas sont repartis à la hausse, selon l’enquête de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

Agence France-Presse

C’est également bien moins qu’attendu par les analystes, qui tablaient sur 1,6 million d’emplois créés. Le secteur privé avait de nouveau créé des emplois en mai et juin, 3,06 et 2,4 millions, après en avoir détruit près de 23 millions en mars et avril.