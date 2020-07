(Washington) L’activité économique aux États-Unis est en hausse dans la plupart des régions, mais reste bien inférieure à son niveau pré-COVID-19, et les perspectives restent très incertaines, selon un rapport de la Réserve fédérale américaine (Fed) publié mercredi.

Agence France-Presse

L’emploi a bénéficié de cette reprise, notamment dans les secteurs des loisirs, de l’hôtellerie et de la vente au détail. Mais les entreprises interrogées par la Fed ont fait état de difficultés à faire revenir leurs salariés ou à réembaucher, en raison d’inquiétudes liées au virus, de problèmes de garde d’enfants et d’une allocation chômage plus généreuse jusqu’à la fin du mois de juillet.