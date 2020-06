(Ottawa) Les ventes au détail ont chuté de plus du quart en avril, les concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces ayant été les plus touchés en raison de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Statistique Canada indique que les ventes au détail ont reculé de 26,4 % pour s’établir à 34,7 milliards en avril. Une baisse de 33,6 % a été enregistrée depuis la mise en œuvre de mesures physiques de distanciation à la mi-mars.

Les économistes s’attendaient en moyenne à une baisse de 15,1 % en avril, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Bien que les services essentiels comme les épiceries soient restés ouverts, la plupart des détaillants n’ont pas pu ouvrir leurs magasins en avril en raison des restrictions de santé publique visant à ralentir la propagation de la pandémie.

Cependant, de nombreux détaillants ont mis en place ou élargi leur présence en ligne et leurs services de collecte en réponse aux fermetures.

Selon Statistique Canada, les ventes en ligne ont atteint un niveau record, représentant 9,5 % du marché de détail total.