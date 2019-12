Joaillerie: qui a peur d’acheter des diamants en ligne?

Si vous en aviez les moyens, achèteriez-vous une bague à diamant de 400 000 $US… en ligne ? De toute évidence, tous les consommateurs n’ont plus besoin de consulter un bijoutier en chair et en os, car une telle transaction a été réalisée cette année sur le site de Costco. Et voilà que Maison Birks, le plus important détaillant de joaillerie de luxe au pays, vient de doubler son offre en ligne.