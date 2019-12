Les ventes canadiennes au détail déclinent en octobre

(Ottawa) Les ventes au détail se sont contractées de 1,2 % pour s’établir à 50,9 milliards en octobre, a indiqué vendredi Statistique Canada, qui a observé des reculs du côté des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces ainsi que chez les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.