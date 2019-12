Charles Milliard a été nommé jeudi président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

La Presse

Gestionnaire d’expérience en affaires publiques, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie, il était jusqu’à tout récemment vice-président, santé, au sein du cabinet de relations publiques National. Il a aussi oeuvré chez Groupe Uniprix.

«Je me réjouis de me joindre à une organisation aussi dynamique que la FCCQ, a dit M. Milliard dans un communiqué. La force de son réseau de chambres de commerce et de membres corporatifs est un levier formidable sur lequel je compterai pour faire valoir les positions des entreprises de partout au Québec».

Le réseau de la FCCQ compte plus de 130 chambres de commerce et 1100 membres corporatifs. Elle représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.

M. Milliard entrera en fonction le 13 janvier prochain.