L’encre est plus écarlate en raison de dépenses encourues pour cette année financière, notamment la baisse d’impôts pour la classe moyenne ou encore la compensation pour les agriculteurs sous système de gestion de l’offre et les producteurs de canola.

Ottawa affichera un déficit de 26,6 milliards, plus costaud que prévu

Ottawa engrangera un déficit plus élevé qu’anticipé pour l’année financière 2019-2020 : il s’élèvera à 26,6 milliards et non à 19,8 milliards tel que prévu dans le budget de mars dernier.

Mélanie Marquis

La Presse



L’encre est plus écarlate en raison de dépenses encourues pour cette année financière, notamment la baisse d’impôts pour la classe moyenne ou encore la compensation pour les agriculteurs sous système de gestion de l’offre et les producteurs de canola.



La mise à jour économique et budgétaire dévoilée lundi par le gouvernement fédéral brosse un portrait somme tout assez positif de l’économie canadienne en dépit de la précarité de la situation dans l’Ouest et des soubresauts de l’économie mondiale.

« Bien que les entreprises aient connu des défis au cours des dernières années, comme les contraintes de capacité des pipelines et les tarifs sur l’acier et l’aluminium, les indicateurs de confiance demeurent modestement positifs », lit-on dans le document.



On y apprend par ailleurs, sans surprise, qu’Ottawa garde le cap quant au Transfert canadien en santé. Malgré le front commun du Conseil de la fédération, le taux annuel de croissance reste à 3,0 %, alors que les provinces voulaient qu’il passe à 5,2 %.



Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, rencontre ses homologues provinciaux et territoriaux à Ottawa à compter de lundi soir. Le montant que chacun d’entre touchera en péréquation leur a déjà été annoncé et sera rendu public sous peu.



DÉFICITS FÉDÉRAUX



2019-2020 : 26,6 milliards



2020-2021 : 28,1 milliards



2021-2022 : 22,1 milliards



2022-2023 : 18,4 milliards



2023-2024 : 16,3 millards $



2024-2025 : 11,6 milliards