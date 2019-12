Commerce en ligne: le mirage de la livraison directe

Depuis quelques années, des vidéos et des sites vous promettent de faire fortune en créant votre site de commerce électronique, en travaillant de chez vous et sans avoir à gérer de stock. Sur papier, se lancer dans la livraison directe, ou dropshipping, est alléchant, mais la réalité est bien plus compliquée et le client risque d’y perdre au change. Voici ce que tout bon consommateur devrait savoir.