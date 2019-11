Au terme d’une « année forte » en 2019, la croissance économique au Québec s’annonce encore « solide » en 2020, anticipent les économistes de la division « Marchés des capitaux » de la Banque de Montréal (BMO).

Martin Vallières

La Presse

Leur analyse très favorable de la conjoncture économique et budgétaire au Québec se retrouve dans la plus récente édition du bulletin Provincial Monitor que la firme financière BMO Marchés des capitaux distribue ces jours-ci parmi ses nombreux clients-investisseurs au Canada et aux États-Unis.

Dans la page de ce bulletin consacré au Québec, l’économiste principal de BMO Marchés des capitaux, Robert Kavcic, écrit notamment que « l’économie québécoise demeure forte alors qu’elle connaît sa meilleure performance en 15 ans, avec une croissance du PIB qui devrait se conclure à 2,3 % en 2019, la plus forte parmi les provinces au Canada. »

Et pour 2020 ?

« Tout en ralentissant autour de 1,7 %, ça demeure un taux de croissance solide pour la province, alors que les conditions économiques s’annoncent encore favorables à l’emploi, aux investissements et au marché immobilier », anticipe Robert Kavcic.

