Sur douze mois, l’inflation se hisse à 1,8 % après +1,7 % le mois précédent. Sans les prix de l’énergie et de l’alimentation, l’indice progresse de 0,2 % sur le mois et est en hausse de 2,3 % sur un an (contre 2,4 % en septembre).