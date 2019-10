Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et des accessoires de véhicules automobiles a enregistré un recul de 1,2 % en août au Canada.

(Ottawa) Les ventes en gros ont diminué de 1,2 % en août pour s’établir à 64,3 milliards, selon ce que rapporte Statistique Canada mercredi.

La Presse canadienne

Les économistes s’attendaient plutôt à une croissance de 0,3 % pour le mois, d’après la firme de données financières Refinitiv.

Statistique Canada note que des baisses ont été observées dans cinq des sept sous-secteurs, lesquels représentent 85 % des ventes en gros.

Les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont diminué pour le deuxième mois d’affilée, en baisse de 2,6 % en août, tandis que celles du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont reculé de 3,4 %.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et des accessoires de véhicules automobiles a enregistré un recul de 1,2 %, celui des produits divers a perdu 0,7 % et celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac a baissé de 0,4 %.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont reculé de 1,3 % en août.