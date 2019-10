Dopée par la construction domiciliaire à Brossard, la Montérégie enregistre plus de mises en chantier au premier semestre 2019 que la région de Montréal. Il s’est construit 5562 logements sur la rive sud du Saint-Laurent, de Sorel à la frontière ontarienne, comparativement à 5076 mises en chantier dans l’île de Montréal.

André Dubuc

La Presse

En Montérégie, Brossard domine avec 1103 nouveaux logements, dont 862 copropriétés, loin devant Longueuil.

La Montérégie compte 1,6 million d’habitants et Montréal, 2 millions. L’an dernier aussi, la Montérégie avait devancé Montréal à ce chapitre, avec respectivement 9803 et 8879 mises en chantier, signale Paul Cardinal, économiste de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), qui a publié les statistiques pour le premier semestre 2019.

Il s’avère que la province connaît sa meilleure première moitié d’année depuis 2010.