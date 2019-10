Les actions des quatre sociétés ont chuté depuis un an, la croissance ayant dépassé la capacité des pipelines, ce qui a entraîné de fortes réductions de prix et l’imposition de plafonds de production imposés par la loi en Alberta.

(Calgary) Le plus grand régime de retraite de la Norvège a retiré quatre sociétés énergétiques canadiennes de sa liste d’investissement et a annoncé qu’il ne mettrait plus d’argent dans les entreprises qui tirent plus de 5 % de leur chiffre d’affaires de l’exploitation des sables bitumineux.

La Presse canadienne

KLP a annoncé avoir vendu pour 58 millions d’actions et d’obligations, faisant passer de 30 % à 5 % le seuil de tolérance pour les sociétés détenant des intérêts dans les sables bitumineux, ce qui correspond au seuil fixé pour ses investissements dans le charbon.

Le fonds dit qu’il exclura désormais des investissements dans Cenovus Energy, Suncor Énergie, la Pétrolière Impériale et Husky Energy. Il fera de même avec la société russe Tatneft PAO.

Keith Stewart, stratège principal en énergie chez Greenpeace Canada, a indiqué dans un courrier électronique que les investisseurs institutionnels continuaient d’abandonner les investissements à haute émission de carbone parce qu’ils « pouvaient voir où se déplaçait la rondelle ».

Dans un communiqué de presse, le fonds norvégien qui gère des actifs de plus de 81 milliards US a indiqué qu’une sortie totale des sables bitumineux était une « bonne nouvelle » pour les consommateurs, car cette activité n’est pas alignée sur une cible de deux degrés Celsius contre le réchauffement climatique.

« En nous défaisant du charbon et des sables bitumineux, nous envoyons un message fort sur l’urgence de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables », a affirmé le chef de la direction de KLP, Sverre Thornes, dans un communiqué.