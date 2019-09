Malgré sa contribution à l’économie, le secteur aéronautique est « tenu pour acquis », estime l’ex-premier ministre québécois Jean Charest, qui agit comme porte-parole de l’industrie et qui souhaite profiter de la campagne électorale pour changer cette perception.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Après avoir rédigé un rapport pour l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), qui a été dévoilé en juin, M. Charest veut inciter les partis fédéraux à prendre des engagements fermes à l’occasion de trois assemblées publiques — à Montréal, Vancouver et Toronto — réunissant des représentants des différentes formations politiques.

En entrevue, jeudi, avant l’événement prévu à Montréal, le porte-parole de l’initiative « Vision 2025 » déployée par l’Association, a expliqué qu’il y avait du travail à faire pour « rappeler à la population » ce que l’industrie aérospatiale représentait au pays.

Dans son rapport intitulé « Cap sur l’horizon », M. Charest, qui identifiait six priorités, dont la formation de la main-d’œuvre, soulignait que le secteur compte près de 215 000 emplois et qu’il injecte 25,5 milliards dans l’économie canadienne. Il prévenait aussi que le Canada risque d’être doublé par des concurrents étrangers si le gouvernement ne fait pas de l’aéronautique une « priorité urgente ».

S’il s’est montré satisfait de l’accueil qui a été réservé au document, l’ex-politicien croit néanmoins qu’Ottawa devrait avoir des programmes « spécifiques » pour le secteur de l’aéronautique.

À son avis, ces incitatifs sont désormais moins clairs, ce qui offre moins de « lisibilité » aux investisseurs étrangers, qui se « demandent si le Canada est aussi engagé à l’endroit de l’industrie » qu’il l’a déjà été.

Depuis 2012, les contributions du secteur aérospatial au Canada en emploi et en produit intérieur brut (PIB) ont diminué de 5 % et 4 % respectivement, calcule le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.