« Les consommateurs se sont montrés moins positifs à la fois sur leur appréciation de la conjoncture actuelle et sur leurs attentes concernant les perspectives à court terme », a commenté Lynn Franco, directrice des indicateurs économiques au Conference Board, dans un communiqué.

(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est dégradée en septembre, et ce, plus que prévu, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, selon l’indice du Conference Board publié mardi.

Agence France-Presse

L’indice s’est établi à 125,1 points contre 134,1 en août (-9,1 points). Pour septembre, les analystes s’attendaient à 134 points.

« L’escalade des tensions commerciales » entre Pékin et Washington, qui s’est traduite par l’imposition de nouveaux tarifs douaniers le 1er septembre, « semble avoir ébranlé les consommateurs », a-t-elle ajouté.

Elle note que l’incertitude et la volatilité liées à ces tensions « ont persisté pendant une bonne partie de l’année. Il semblerait que la confiance se stabilise», ajoute-t-elle, estimant que si les incertitudes sur le commerce venaient à persister, la confiance des consommateurs pourrait s’éroder davantage.

Dans le détail, le sous-indice mesurant la situation actuelle perd sept points tombant à 169. Celui évaluant la situation des six prochains mois recule de 10,6 points, à 95,8 points.