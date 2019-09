La Banque du Canada aura un nouveau sous-gouverneur à compter du 1er octobre. Il s’agit de Toni Gravelle, qui est actuellement directeur général du département des marchés financiers à la banque centrale depuis 2015.

Hélène Baril

La Presse

Toni Gravelle remplace Lynn Patterson, qui a pris sa retraite cet été. Économiste natif de North Bay en Ontario, M. Gravelle a commencé sa carrière à la Banque du Canada, avant de passer par le Fond monétaire international et le ministère des Finances du Canada. Le nouveau sous-gouverneur sera responsable des activités de la banque liées au système financier, une responsabilité qu’il partagera avec Paul Beaudry, le sous-gouverneur nommé récemment.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a aussi annoncé hier la nomination d’un conseiller spécial chargé de « maintenir les liens solides unissant la Banque et les milieux financiers de Toronto ».

Le conseiller spécial Mark Hardisty sera en poste au bureau de la Banque à Toronto et son mandat sera d’une durée de deux ans. « Il nous aidera à interpréter l’évolution des marchés des capitaux et à communiquer nos points de vue et nos politiques aux participants du marché », a expliqué M. Poloz.

Mark Hardisty est directeur général et chef mondial, Syndication des prêts, chez marchés des capitaux CIBC.