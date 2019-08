(Biarritz) La Maison-Blanche a fait savoir dimanche que les regrets exprimés par Donald Trump sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine signifiaient simplement qu’il regrettait de ne pas avoir été encore plus dur, et non pas qu’il regrettait cette guerre.

Agence France-Presse

« Il a été demandé au président s’il avait “envie de se raviser sur l’escalade de la guerre commerciale avec la Chine”. Sa réponse a été très mal interprétée », a déclaré sa porte-parole Stephanie Grisham. « Le Président Trump a répondu par l’affirmative, car il regrette de ne pas avoir encore plus relevé les droits de douane ».

Un peu plus tôt dimanche, Donald Trump a pu laisser croire qu’il pourrait assouplir sa position. « J’y réfléchis à deux fois sur tous les sujets », a-t-il lancé.

La guerre commerciale sino-américaine n’a cessé de s’exacerber depuis les premières mesures de Donald Trump sur l’acier et l’aluminium en mars 2018.

Pékin a annoncé vendredi de nouvelles représailles tarifaires sur 75 milliards de dollars de produits américains.

Washington a aussitôt riposté en relevant les tarifs douaniers de 25 % à 30 % sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises. En outre, les 300 milliards de dollars d’importations restantes en provenance de Chine seront taxées à hauteur de 15 % au lieu de 10 %.

En colère, Pékin a promis à son tour samedi que Washington « subira les conséquences » de ce « harcèlement ».

Les retombées de la guerre commerciale sino-américaine suscitent de plus en plus de craintes de récession, des États-Unis à l’Europe et les différents dirigeants présents à Biarritz pour le sommet du G7 ont multiplié les appels à l’apaisement.