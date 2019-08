Comprendre les gilets jaunes grâce à l'élasticité-prix

Comment expliquer à la fois les gilets jaunes en France, les cabanes à cigarettes de Kahnawake et le mouvement pour la taxation des boissons sucrées ? La science économique nous aide à y voir plus clair grâce au concept de l'élasticité-prix de la demande.

En vertu du principe de l'offre et de la demande, la demande pour un bien diminue à mesure que son prix augmente et vice versa. Pour la majorité des biens, la demande est élastique par rapport au prix. Mais il y a des exceptions.

Une caractéristique modulable

L'élasticité de la demande pour un bien varie dans le temps. Un bien peut être inélastique à court terme, mais devenir élastique à long terme. Si l'essence passe à 2 $ le litre demain matin, je ne peux pas faire autrement que de mettre la main à ma poche pour me rendre au travail à partir de la banlieue. À long terme, par contre, je peux choisir de rouler dans un véhicule électrique.

Et les gilets jaunes ?

Cela nous amène à parler du phénomène des gilets jaunes en France, où l'essence se vend à 2,26 $CAN le litre. Les gilets jaunes ont une élasticité faible par rapport au carburant, nous explique M. Vallée. « Quand les prix augmentent, ils ne peuvent pas réduire leur consommation d'essence, car ils sont dépendants de la voiture pour aller travailler. Comme ils ne peuvent diminuer leur consommation en réaction à l'augmentation du prix parce que leur demande est inélastique, ils sortent dans la rue pour protester. »

Candidates idéales aux taxes

« Pour récolter des revenus, il vaut mieux pour les gouvernements taxer des biens dont l'élasticité-prix est faible, dit Philippe Barla, directeur du département d'économique de l'Université Laval. Plus vous taxez un produit dont la demande est très élastique, plus l'augmentation de prix va faire en sorte que vous perdrez votre base de taxation, puisque les gens vont aller vers un autre produit. »

Cabanes à cigarettes

Le tabac est un autre exemple de ces biens inélastiques ayant longtemps servi de vache à lait aux gouvernements. Les gens, accros à la nicotine, vont griller des cigarettes même si le prix augmente à cause des taxes... jusqu'à un certain point. À mesure que le prix augmente, la demande devient de plus en plus élastique alors que les consommateurs cherchent des substituts. « Dans le cas du tabac, explique le professeur Philippe Barla, le marché substitut, c'est le marché illégal qui échappe à la taxation. »