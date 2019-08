 La Chine a commencé à importer davantage de produits agricoles des États-Unis 

Depuis le 19 juillet, des entreprises chinoises privées et étatiques ont contacté des fournisseurs américains pour discuter de l'achat d'une variété de produits agricoles, certaines commandes ayant déjà été effectuées, a indiqué Gao Feng, le porte-parole du ministère chinois du Commerce.

La Chine et les États-Unis sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels.

Pour la première fois depuis trois mois, des négociateurs des deux pays se sont retrouvés mardi et mercredi à Shanghai pour reprendre les pourparlers en face à face.

Avant la reprise des discussions, le président américain Donald Trump n'avait pas mâché ses mots contre Pékin, accusé de ne pas tenir, selon lui, ses engagements sur l'achat de produits agricoles américains, censé réduire le déficit commercial avec le géant asiatique.

« Rien ne dit qu'ils soient en train de le faire », avait-il regretté sur Twitter.

« Certaines entreprises chinoises [...] se sont informées auprès de fournisseurs américains pour des achats de soja, de coton, de porc, de sorgho et d'autres produits agricoles », a indiqué Gao Feng lors d'une conférence de presse.

Négociateurs chinois et américains ont convenu de se revoir en septembre aux États-Unis pour poursuivre les négociations commerciales, après des échanges « constructifs » à Shanghai.