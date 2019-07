Début d'une réunion de la Fed, baisse des taux attendue

«Le Comité de politique monétaire (FOMC) a commencé sa réunion à 10h comme prévu», a indiqué mardi une porte-parole de la Réserve fédérale.

Donald Trump a quant à lui déclaré haut et fort mardi qu'il voulait «voir une forte baisse» des taux et qu'il était « déçu » de la Fed dont il n'apprécie pas la politique monétaire.

Mercredi après-midi, le président de la Fed Jerome Powell tiendra une conférence de presse après la publication du traditionnel communiqué qui devrait annoncer une baisse d'un quart de point de pourcentage (0,25%) des taux d'intérêt au jour le jour, estiment les économistes.

Le patron de la Fed avait prévenu que la Banque centrale se tenait prête à soutenir l'expansion vu la faiblesse de l'inflation, la morosité de l'économie mondiale et les incertitudes autour du commerce.

La croissance des États-Unis est pourtant encore solide (+2,1% au deuxième trimestre) même si elle a ralenti depuis le début de l'année et le taux de chômage est proche de son plus bas niveau en presque 50 ans (3,7%).

M. Powell devrait expliquer que le geste de la Fed s'inscrit dans une démarche de précaution.

Le président Trump, quant à lui, a réitéré mardi devant des journalistes sur la pelouse de la Maison-Blanche qu'il voulait «une forte baisse» des taux.

«Je suis très déçu par la Fed», a-t-il aussi lancé alors que l'institution indépendante allait commencer sa réunion monétaire. «Obama avait des taux d'intérêt zéro», a-t-il protesté.

M. Trump - qui est déjà en campagne pour décrocher un deuxième mandat présidentiel et qui est conscient de l'importance de la croissance pour sa réélection - se plaint non seulement des taux d'intérêt relevés trop vite et trop souvent mais encore de la politique de gestion du portefeuille d'actifs que la Fed avait accumulés pour soutenir la croissance après la Grande récession de 2008-2009.