Les supermarchés réagissent à l'effet Beyond Meat

L'engouement monstre des consommateurs pour la protéine d'origine végétale provoque des pénuries et force les supermarchés à s'adapter. IGA a doublé en moyenne l'espace consacré à cette catégorie de produits depuis deux ans. Et ce n'est pas fini.

Du côté de Metro, c'est la même histoire. L'approvisionnement de Beyond Meat est « constant, mais ne permet pas de faire d'annonces [dans la circulaire] », nous a indiqué la porte-parole Geneviève Grégoire dans un courriel. Les galettes du concurrent Lightlife sont toutefois plus faciles à trouver, a-t-elle ajouté, et Metro a pu en faire la promotion.

Tandis que la pénurie de tofu observée depuis décembre se résorbe très lentement, voilà que les consommateurs doivent parfois visiter deux ou trois épiceries avant de trouver les fameuses galettes végétariennes Beyond Meat. Ce sont les mêmes qu'utilisent A&W et Tim Hortons dans leurs hamburgers.

Pourtant, il y a trois mois à peine, la possibilité de trouver dans les épiceries du Québec des galettes végétales ressemblant à s'y méprendre à de la viande au côté des cuisses de poulet n'existait même pas !

Ce qui n'empêche pas cette toute nouvelle catégorie de connaître une croissance impressionnante. En mai, Beyond Meat et Lightlife, deux entreprises américaines, ont commencé à vendre leurs produits au Québec. Et depuis cette semaine, une troisième marque, Vegeat - québécoise celle-là -, les côtoie.

Une croissance « dans les deux chiffres »

Les végétaux qui « imitent la viande » s'ajoutent à toute la gamme d'aliments à base de soya, de tapioca et de légumineuses qu'on retrouve dans le rayon des fruits et légumes. Et qui ne cesse, elle aussi, de prendre de l'expansion.

Il n'y a pas si longtemps, la marque Yves Veggie Cuisine avait peu de concurrents. Aujourd'hui, les Gusta, Field Roast, Big Mountain Foods, Morningstar Farms, Daiya ou Porat pullulent.

« On a des croissances [de ventes] dans les deux chiffres », précise en entrevue Mireille Thibodeau, vice-présidente des achats et de la mise en marché des produits périssables chez Sobeys (IGA). Metro (Super C) observe aussi une hausse de la demande, mais n'a pas été plus précise.

De son côté, Loblaw (Provigo, Maxi) a lancé cet été « une vingtaine » de produits Le Choix du Président (sa marque privée) à base de protéines végétales (gâteau au fromage sans produits laitiers, mayonnaise végétarienne, poitrines de poulet sans poulet et burgers végé). « D'autres suivront sous peu », annonce la porte-parole Johanne Héroux.

Ce qui est particulier, selon Sylvain Charlebois, professeur en distribution alimentaire à l'Université Dalhousie, c'est la manière dont le mouvement est né au pays. « A&W est devenu l'ambassadeur de Beyond Meat au Canada. Et c'est vraiment rare qu'on voie le secteur de la restauration influencer le secteur du détail [les supermarchés]. Je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé. »

Adaptation en magasin et en ligne

Pour vendre les plus récents produits créés par l'industrie, il faut évidemment leur faire de la place. Ce qui est un véritable casse-tête, l'espace n'étant pas infini dans les épiceries.

Les nouveaux planogrammes (plans indiquant la façon de placer les produits sur les tablettes) proposés aux marchands IGA par Sobeys « vont de 8 à 16 pieds de large ». « Nos propositions sont 4 pieds plus larges que l'an dernier et 4 pieds de plus que l'autre année d'avant. Donc, on a doublé la section en deux ans », précise Mme Thibodeau.

« On leur dit : voici ce que vous devriez sortir [...], on leur démontre les tendances, vers où on s'en va et pourquoi il faut faire ça. Et honnêtement, ils sont avec nous, confie la vice-présidente. Il faut les convaincre que même si aujourd'hui, c'est petit, demain, ça va être plus grand. » En tout, IGA compte maintenant « plus de 40 ou 50 fournisseurs » dans la catégorie des protéines végétales.

À Brossard, Nicolas Picard a doublé il y a deux mois l'espace consacré à cette catégorie dans son IGA avec des résultats de vente probants. « On n'a pas le choix, la demande est tellement grande. Le Beyond Meat, les clients se l'arrachent des mains. »