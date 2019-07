Trump accuse la Fed de freiner l'économie américaine

« Cela sera beaucoup plus coûteux pour la Reserve fédérale de baisser plus fortement [les taux] si l'économie devait ralentir à l'avenir ! Ce n'est pas cher du tout, et même productif, de le faire maintenant », clame le président, reprenant à son compte un argument développé jeudi par John Williams, le patron de la Fed de New York et numéro deux du Comité qui fixe la politique monétaire américaine.