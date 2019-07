Pénurie de main d'oeuvre: 750 000 jeunes se tournent les pouces

Dans son Aperçu du marché du travail, le Congrès du travail du Canada rapporte que le taux de chômage a baissé à 5,5 % au deuxième trimestre 2019, tandis que le taux d'emploi a continué de monter pour dépasser les 62 %. Ce qui incite les gens à dire que l'économie roule bien et qu'il manque de main-d'oeuvre, observe Larry Rousseau, vice-président exécutif au CTC. Or il attire notre attention sur l'augmentation du travail à temps partiel, qui est passé de 17,5 % à 17,9 % depuis un an.

« Ce n'est pas des ingénieurs à temps partiel, des architectes ou des professionnels qu'on a embauchés, souligne-t-il. Ce sont des emplois chez Walmart, Tim Hortons et dans les boutiques qui payent au taux inférieur à 20 $ l'heure. »

La statistique la plus inquiétante, selon le Congrès du travail du Canada, est celle des 750 000 Canadiens âgés de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni aux études ou en formation.