SÉPAQ: blitz de négociations pour éviter la grève

La Presse canadienne

Montréal

La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et ses employés affiliés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) sont engagés dans un dernier blitz de négociations dans le but d'éviter la grève générale qui doit être déclenchée samedi matin dans 23 parcs nationaux.