Accord économique et commercial global: les enjeux au Canada et en Europe

Comment l'Accord économique et commercial global (AECG), adopté de manière provisoire il y a près de deux ans, affectera-t-il les économies canadiennes et européennes ? Au lendemain du sommet qui s'est tenu à Montréal en présence de Justin Trudeau et de Donald Tusk, voici un portrait de la situation selon deux économistes des deux côtés de l'Atlantique.

Selon les chiffres avancés par M. Schwanen, le total cumulatif des investissements européens est passé de 305 milliards CAN en 2016 à 329 milliards CAN, une augmentation de près de 25 milliards en trois ans. Ces chiffres montrent « qu'il y a des liens qui se tissent ».

« Une chose que personne n'a notée, c'est l'augmentation assez marquée des investissements directs, a-t-il dit. Depuis deux ans, on se plaint du manque d'investissement étranger au Canada, mais les Européens sont très actifs. »

Daniel Schwanen, vice-président de la recherche à l'institut C.D. Howe et spécialiste du commerce et des politiques internationales, remarque qu'avec l'accord de libre-échange naissant, les investissements européens sont en hausse au Canada.

- Daniel Schwanen, vice-président de la recherche à l'institut C.D. Howe et spécialiste du commerce et des politiques internationales

« La première année de l'accord était caractérisée par une forte augmentation d'importations de produits européens vers le Canada, mais en 2019, on reprend du poil de la bête. »

Daniel Schwanen, vice-président de la recherche à l'institut C.D. Howe et spécialiste du commerce et des politiques internationales

Selon le spécialiste, cela s'expliquerait notamment par une reprise modérée de la croissance en Europe.

S'il est difficile de prédire qui, précisément, profitera de l'accord, certains secteurs s'avèrent mieux outillés dans leur conquête du marché européen. « Là où je verrais des gains, c'est dans les secteurs des services et de la haute technologie », a affirmé l'expert. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est toutes proportions gardées : les capacités de production du Canada sont limitées par toutes sortes de facteurs, dont un bas taux de chômage.

La question du Brexit en suspens

Selon M. Schwanen, afin de profiter pleinement du nouvel accord avec l'Union européenne, il faudra d'abord tenter de comprendre ce qui se profile à l'horizon dans le contexte du Brexit.

« Stratégiquement, la question la plus importante pour le moment, c'est malheureusement le statut du Royaume-Uni, a-t-il avancé. On est un peu sur la défensive, en attendant de voir ce qui va se passer. Une fois que ce sera réglé, si ça se règle, on pourra envisager une stratégie paneuropéenne. »

Presque la moitié des investissements canadiens en Europe sont au Royaume-Uni, qui « sert de porte d'entrée » au marché européen. Le Brexit n'est donc pas une source d'incertitude uniquement en Europe, mais « sème aussi le désarroi dans la stratégie du Canada ».

« Si ce n'était le Royaume-Uni, on peut dire que le portrait est assez rose en 2019 », résume M. Schwanen.

« On s'attend à de petits impacts »

Pour Cecilia Bellora, économiste du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, l'Union européenne a davantage profité de ses nouveaux privilèges accordés par l'AECG jusqu'ici, comparativement au Canada.

Elle cite les quotas de fromages envoyés d'Europe, ceux-ci étant remplis, par opposition aux quotas d'exportation de viande bovine en provenance du Canada, qui sont encore très loin du compte.

Mais somme toute, « on s'attend à de petits impacts. Qu'ils soient positifs ou négatifs, ces impacts resteront minimes », affirme la spécialiste, jointe à Paris.

Selon elle, les impacts de l'AECG sur l'économie de l'Union européenne sont plutôt discrets, et risquent fort bien de le rester, à l'exception de certains secteurs très spécifiques. C'est ce qu'elle avance dans son rapport sur l'AECG publié le mois dernier et qui sera annexé au projet de loi français, dont la ratification est prévue pour le 23 juillet prochain.

« On sait que les flux commerciaux réagissent à la fois à la taille de marché du partenaire, à la distance entre les deux partenaires commerciaux et au niveau des barrières tarifaires », a avancé Mme Bellora.