Le Québec et les canettes

Les avantages comparatifs

La science économique démontre que les pays gagnent à concentrer leurs efforts dans la production de biens où ils jouissent d'avantages que les pays concurrents ne partagent pas.

Ce concept explique pourquoi le Québec importe des pays chauds des conteneurs de bananes qui se vendent au détail à 79 cents la livre, plutôt que de dépenser une fortune pour faire pousser des bananiers dans les serres chez Savoura ou ailleurs. Le bananier pousse avec facilité au Costa Rica, pas du tout à Arvida. Mais quel est le lien entre les bananes et nos bons lingots d'alu ? On y arrive.

10 : Nombre de fonderies au Canada

Électricité bon marché

L'aluminium n'existe pas à l'état naturel. Il est produit à partir de bauxite, de laquelle on extrait l'alumine qui, par électrolyse, est ensuite transformée en or gris. Les principaux pays où l'on trouve de la bauxite sont l'Australie, la Chine et le Ghana. Des trois, seule la Chine est un producteur majeur d'aluminium. Pourquoi est-ce le cas ? L'intrant clé dans la production d'aluminium, ce n'est pas la proximité de sites de bauxite, c'est l'électricité qui constitue de 27 à 40 % du prix coûtant d'un lingot, selon les régions productrices. Et de l'électricité bon marché, le Québec en a beaucoup. Deux régions productrices d'aluminium, le Moyen-Orient et le Canada, ont en commun deux facteurs : un très grand volume d'énergie accessible, jumelé à l'absence d'un marché de consommation dans un rayon immédiat, d'où la nécessité d'exporter cette énergie.