G20: la guerre des gagnants

La rencontre des dirigeants chinois et américain plus tard cette semaine au sommet du G20 à Osaka, au Japon, pourrait refermer les canaux commerciaux ouverts par 40 ans de mondialisation et bouleverser l'ordre mondial. Les tensions commerciales n'ont jamais été aussi grandes entre les deux premières puissances économiques de la planète, qui sont aussi les grands gagnants de la mondialisation.

C'est aussi l'avis du PDG de Morgan Stanley, James Gorman. De passage à Montréal récemment, le patron de la puissante banque d'affaires de New York a néanmoins souhaité que les pressions américaines forcent la Chine à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce en matière de commerce et d'investissements.

L'utilisation des tarifs comme arme à tout faire par le président Trump est dangereuse et pourrait entraîner une récession mondiale, estiment la plupart des économistes et des gens d'affaires américains.

La montée en puissance de la Chine a dérangé - et dérange encore - la plupart des pays industrialisés, parce qu'elle ne s'est pas faite selon les règles. « La Chine a bien profité de la mondialisation, mais ça a été fait avec des pratiques déloyales, le non-respect de la propriété intellectuelle et les transferts forcés de technologies », rappelle le professeur Su.

« La Chine ne peut plus être considérée comme un pays en voie de développement. C'est le plus important investisseur au monde, qui peut mobiliser des ressources gigantesques. »

En plus d'être l'usine du monde, le pays possède des ressources stratégiques, comme les terres rares, il a un marché croissant de consommateurs et il est le plus grand détenteur de la dette américaine.

Selon lui, le président américain pense d'abord à sa réélection en 2020, mais d'autres, aux États-Unis, voient plus loin. Les grands projets d'infrastructures mis en oeuvre par le gouvernement chinois, comme « One Belt, One Road », qui visent à accroître l'influence de la Chine dans le monde, inquiètent beaucoup les Américains.

Selon Zhan Su, il est évident que le conflit actuel entre la Chine et les États-Unis est plus qu'un conflit commercial. « C'est une guerre technologique et politique. »

Le professeur né à Pékin et arrivé au Canada en 1982 croit que si Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent à Osaka la semaine prochaine, ils trouveront un moyen de s'entendre pour sauver la face tous les deux.

« Trump ne veut pas de récession parce qu'il veut assurer sa réélection et la Chine ne veut pas ralentir son économie », assure-t-il.

« La Chine dominera bientôt l'économie mondiale, renchérit Luc Vallée. Ce sera alors dans son intérêt que ses partenaires commerciaux respectent les règles du commerce international. »

« One Belt, One Road »

Le projet titanesque, aussi appelé « nouvelle route de la soie », est une priorité du gouvernement de Xi Jinping. Il vise à construire des routes, des ports et des voies ferroviaires pour former un nouveau corridor commercial entre la Chine et l'Europe, en passant par l'Asie centrale et le Moyen-Orient.

Ce nouveau corridor pourrait être achevé en 2049. Les pays qui s'y intéressent, certains financés par les Chinois, représentent 62 % de la population mondiale.