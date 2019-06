Mitsubishi dévoile son concurrent au CRJ de Bombardier

Du même coup, Mitsubishi annonce que sa gamme d'avions régionaux, jusque-là connue sous l'appellation MRJ, portera dorénavant le nom SpaceJet. Le nouveau modèle, le SpaceJet M100 sera le plus petit des deux modèles de la gamme.

Le géant japonais travaille depuis déjà de très nombreuses années sur deux modèles d'avions régionaux, jusqu'ici connus sous les noms de code MRJ70 et MRJ90.

Le modèle MRJ90 est le plus avancé des deux. L'entreprise prévoyait à l'origine en livrer le premier exemplaire en 2013. De multiples retards ont mené cet engagement à l'an prochain, aux dernières nouvelles.

Mais même s'il finit par voir le jour, le MRJ90, qui sera dorénavant appelé SpaceJet M90, est confronté à un obstacle de taille. Il est trop lourd pour le marché américain, où les conventions collectives entre les principaux transporteurs et leurs pilotes limitent la capacité d'un avion régional à 76 places et un poids maximal au décollage de 86 000 livres. Le M90 en pèse plus de 87 000.

Mitsubishi, comme Embraer avec sa gamme E2, avait fait le pari au début de sa phase de design que ces clauses seraient supprimées ou étendues au moment de la commercialisation de son appareil, ce qui ne s'est pas produit et ne semble pas sur le point de survenir. Elles expliquent en grande partie les ventes récentes du CRJ aux États-Unis.

Conçu pour les États-Unis