Les ventes d'automobiles reculent de 5,9 % en mai au pays

Les ventes de véhicules se sont dénombrées à environ 202 800 le mois dernier, comparativement à 215 407 un an plus tôt, a précisé DesRosiers.

Les ventes diminuaient ainsi, sur une base annuelle, pour un 15e mois consécutif au Canada.

La tendance qui voit les consommateurs délaisser de plus en plus les voitures automobiles au profit des véhicules utilitaires sport et les camionnettes, qui véhicules qui émettent généralement plus de gaz polluants, s'est prolongée en mai. Les ventes de voitures automobiles ont reculé de 17,4 % par rapport à l'an dernier, pendant que celles de véhicules utilitaires légers n'ont retraité que de 0,4 %.

Les ventes de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont chuté de 25,4 % par rapport à l'année précédente au Canada, ce qui représente la plus forte baisse des ventes parmi les constructeurs. FCA a annoncé la semaine dernière tenir des discussions en vue d'un regroupement avec le constructeur français Renault.

Selon DesRosiers, General Motors du Canada, qui ne dévoile plus ses ventes que sur une base trimestrielle depuis avril, a vu ses ventes chuter d'environ 12,5 %, tandis que celles de Honda ont reculé de 4,9 % et celles de Ford, de 1,6 %. Toyota, le quatrième vendeur en importance au Canada, a vu ses ventes grimper de 9,0 %.